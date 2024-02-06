Москва, 6 февраля, 2024, 16:02 — ИА Регнум. В Москве начала работу 11-я Национальная выставка и форум инфраструктуры гражданской авиации NAIS, сообщили в пресс-службе Минтранса.

Станислав Красильников/РИА Новости

В торжественной церемонии открытия NAIS 2024 приняли участие первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов, министр транспорта Виталий Савельев, руководитель Ространснадзора Виктор Басаргин, глава Росавиации Дмитрий Ядров, а также руководители организаций гражданской авиации России.

В приветственном слове Белоусов заявил, что с 2014 года мероприятие сохраняет за собой статус престижной площадки для дискуссий представителей власти, экспертов и бизнеса. Он подчеркнул, что несмотря на то, что с начала текущего десятилетия российская гражданская авиация переживает одни из самых тяжелых испытаний за всю свою столетнюю историю, наблюдается рост гражданских авиаперевозок.

В свою очередь Савельев заявил, что российские авиакомпании перевезли в 2023 году более 105 млн пассажиров, превысив план почти на 2,5 млн. Из этого числа пассажиров 82,7 млн перевезли на внутрироссийских направлениях, а на международных — 22,3 млн человек.

Национальная выставка и форум инфраструктуры гражданской авиации проходит 6–7 февраля в Крокус Экспо. На ней компании из Белоруссии, Китая, Ирана и других стран представят, в частности, подавители дронов, метеорологические системы для обеспечения полётов на аэродроме, первую в России аэродромную прицепную продувочную машину. Особый фокус экспозиции и программе Nais сделан на инновациях в сфере беспилотной авиации.

Согласно программе мероприятия, 6 февраля состоится церемония награждения лучших авиапредприятий отрасли. В этот день объявят результаты национальных премий, назовут лучшие по итогам 2023 года аэропорты России и авиакомпании. В среду, 7 февраля, пройдёт награждение победителей конкурса научно-исследовательских работ студентов и молодых учёных. Помимо этого, 7 февраля пройдёт заседание рабочей группы по противодействию беспилотным воздушным судам на объектах транспортной инфраструктуры.

Как сообщало ИА Регнум, заместитель генерального директора концерна «Алмаз-Антей» Дмитрий Савицкий 6 февраля заявил, что радиолокационное поле над территорией России для контроля за дронами на низких высотах расширили и продолжат увеличивать дальше. По его словам, концерн создал многопозиционную систему наблюдения за дронами, объединяющую радиотехнические средства наблюдения и контроля воздушного пространства с общим сервером. Так, созданное над Москвой поле позволяет вовремя обнаруживать и сбивать представляющие угрозу беспилотники.