Санкт-Петербург, 6 февраля, 2024, 16:53 — ИА Регнум. В отеле в центральном районе Санкт-Петербурга электрику придавило голову неисправным лифтом. Об этом сообщило издание 78.ru.

Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Несчастный случай произошёл в отеле по улице Профессора Ивашенцова, который находится в центральной части Санкт-Петербурга. Электрик приехал чинить неисправный лифт.

Во время проведения ремонтных работ кабина наехала мужчине на голову.

Спасти пострадавшего не удалось. Обстоятельства происшествия предстоит выяснить. На место прибыли экстренные службы.