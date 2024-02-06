Тбилиси, 6 февраля, 2024, 16:03 — ИА Регнум. Руководство киевского режима планирует открыть в Грузии второй фронт против России, заявил 6 февраля журналистам кандидат на пост премьер-министра республики Ираклий Кобахидзе.

EPA/ТАСС Ираклий Кобахидзе

Он прокомментировал сообщение Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии о задержании автомобиля, который вёз взрывчатку с Украины в Россию через грузинскую территорию. Политик уверен, что это является подтверждением намерений Украины втянуть Грузию в конфликт Россией.

«Это ещё раз подтверждает то, о чём открыто заявляли высокопоставленные чиновники украинского руководства, что они хотели и, наверное, до сих пор хотят открыть второй фронт в Грузии», — подчеркнул Кобахидзе.

Политик добавил, что его тревожит такое положение дел, так как он против превращения Грузии в мишень для России.

Как сообщало ИА Регнум, СГБ Грузии 5 февраля сообщила об обнаружении взрывчатки и взрывных устройств в автомобиле, направлявшемся транзитом из Одессы в Воронеж. Силовики скрытно изъяли опасный груз при его ввозе из Турции и следили за его перевозкой. Они установили, что организатором был украинский гражданин, ранее пытавшийся избраться в раду Одесской области от правящей партии «Слуга народа» Андрей Шарашидзе.

Посольство Украины в Тбилиси, комментируя это сообщение, не признало причастность Киева к инциденту. Диппредставительство заявило о готовности сотрудничать со следствием по этому делу.

Директор контртеррористического центра СГБ Грузии Бача Мгеладзе 5 февраля сообщил, что ведомство передало Киеву всю информацию о перехваченном грузе из Одессы. Украинская сторона пока не дала ответа по этому инциденту.