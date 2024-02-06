Вашингтон, 6 февраля, 2024, 16:14 — ИА Регнум. Из-за влияния экс-президента США Дональда Трампа Украина в нынешнем году может не получить американской помощи. Об этом 6 февраля сообщила газета Financial Times.

Noopy420 Дональд Трамп

По информации издания, у Сената США есть шанс согласовать пакет помощи Киеву, однако представители Республиканской партии в палате представителей остаются непреклонными в этом вопросе.

«В результате остаётся всё меньше шансов на то, что соответствующий законопроект пройдёт через Конгресс в ближайшие месяцы или даже в этом году», — говорится в публикации.

По мнению авторов статьи, Трамп ещё до ноябрьских выборов президента влияет на американскую внешнюю политику, не давая Конгрессу договориться по вопросу о выделении помощи Украине в текущем году.

«Последствия могут быть катастрофическими. Украина уже страдает от нехватки боеприпасов, особенно артиллерийских снарядов. И в этом году проблема еще сильнее обострится», — добавили обозреватели.

Как сообщало ИА Регнум, 6 февраля член палаты представителей Конгресса США демократ Пат Райан заявил, что Россия радуется нежеланию республиканцев согласовывать помощь Украине. Он также обвинил Трампа в сближении с Россией.

Ранее в этот же день в Белом доме заявили, что президент США Джо Байден наложит вето на законопроект республиканцев в палате представителей Конгресса США о дополнительной помощи Израилю в случае, если его согласуют без одобрения направления средств Украине. Белый дом также призвал Сенат и палату представителей Конгресса отклонить этот документ.

Сенат США ранее представил законопроект, объединив в нём выделение средств на охрану государственных границ и оказание помощи Украине и Израилю. Трамп назвал этот документ уловкой и чудовищной идеей.