Москва, 6 февраля, 2024, 15:40 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Чили Габриэлю Боричу в связи с трагическими последствиями лесных пожаров в стране. Об этом сообщили в Кремле 6 февраля.

Xinhua/Global Look Press

«Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями лесных пожаров, охвативших центральные районы вашей страны», ― привела пресс-служба Кремля слова главы государства.

Также российский лидер попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате бедствия.

Как сообщало ИА Регнум, Борич 2 февраля объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в Вальпараисо из-за пожаров.

Власти зарегистрировали 76 новых очагов 3 февраля и ещё 16 пожаров — 4 февраля. Регионы, где объявили режим ЧП, малонаселённые, там находятся фермы, где выращивают виноград, яблоки и ягоды. По данным на вечер 3 февраля, огонь прошёл по площади в 40 тыс. гектаров.

По данным на 5 февраля, в результате десятков лесных пожаров в стране погибли по меньшей мере 23 человека. По решению правительства режим чрезвычайного положения расширили. По последним данным властей, число погибших достигло 122 человек, уничтожены или повреждены более 14 тыс. домов.

Борич назвал охватившее страну стихийное бедствие крупнейшей трагедией за 14 лет.