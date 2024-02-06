Кёльн, Германия, 6 февраля, 2024, 15:53 — ИА Регнум. Административный суд немецкого города Кёльна 5 февраля разрешил Федеральному ведомству по охране Конституции Германии считать деятельность организации «Молодая альтернатива», молодёжного крыла партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), правоэкстремистской, сообщил 6 февраля журнал Der Spiegel.

(сс) Olaf Kosinsky

В связи с этим суд разрешил ведомству усилить слежку за организацией. Он установил, что «Молодая альтернатива» демонстрирует концепцию, основанную на этническом происхождении. Центральная идея движения в том, что из этнического состава Германии нужно по возможности исключить «этнических иностранцев», а это ущемление человеческого достоинства.

В суде также отметили, что «Молодая альтернатива» занимается массовой агитацией против иностранцев, мигрантов, особенно против мусульман.

В начале 2019 года Федеральное ведомство по охране Конституции Германии инициировало дело против «Молодой альтернативы», указав, что подозревает её в правом экстремизме. Организация оказалась в статусе находящейся под наблюдением. В марте 2022 года административный суд Кёльна отклонил соответствующий иск.

Затем, в апреле прошлого года, федеральное ведомство заявило, что «Молодая альтернатива» усилила экстремистские позиции, пропагандируя этническую социальную концепцию, основанную на биологических различиях, и агитируя против демократии. Суд отклонил иски «Молодой Альтернативы» и АдГ по предоставлению молодёжной структуре временной правовой защиты.

Итоговое решение по «Молодой альтернативе» примет Высший административный суд земли Северный Рейн-Вестфалия в Мюнстере. С 12 марта он начнёт рассмотрение апелляций, которые АдГ и её молодёжное крыло подали на решения административного суда Кёльна.

В Германии в конце января прошли многотысячные акции протеста против правого экстремизма и партии АдГ. Партию к настоящему моменту признали экстремистской уже в трёх федеральных землях Германии, в том числе в Саксонии. При этом за 2023 год количество членов АдГ выросло на 37%.