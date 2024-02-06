Вашингтон, 6 февраля, 2024, 15:31 — ИА Регнум. Новый американский частный лунный посадочный аппарат Nova-C полностью готов к предстоящему запуску к естественному спутнику Земли. Его установили под обтекателем головной части ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX. Об этом 6 февраля сообщили в компании-разработчике Intuitive Machines.

NASA/Intuitive Machines

Планируется, что ракету запустят во временное окно, которое открывается 14 февраля в 00:57 по времени Восточного побережья США (в 08:57 мск), со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде. В качестве полезной нагрузки межпланетная станция будет нести пять научно-исследовательских приборов NASA.

В компании напомнили, что миссию осуществляют в рамках контракта NASA с компанией Intuitive Machines по программе коммерческой доставки грузов на Луну (Commercial Lunar Payload Services ― CLPS).

Предполагается, что модуль Nova-C в конце февраля совершит посадку примерно в 300 км от Южного полюса Луны. В случае успешной миссии Nova-C станет первым коммерческим лунным посадочным модулем и первым американским посадочным модулем, совершившим посадку на Луну за более чем 50 лет.

Как сообщало ИА Регнум, в США 8 января стартовала ракета Vulcan с аппаратом Peregrine для посадки на Луну. Первый испытательный полёт создаваемой с 2014 года ракеты-носителя стартовал с космодрома на мысе Канаверал в 10:18 мск. Vulcan должна прийти на смену оснащённой российскими двигателями РД-180 ракете-носителю Atlas V, а также Delta IV и Delta Heavy.

Ожидается, что аппарат, оснащённый пятью исследовательскими инструментами NASA, совершит посадку на Луну 23 февраля. В ходе миссии предстоит изучить экзосферу спутника Земли, тепловые свойства и содержание водорода в лунном реголите, магнитные поля и радиационную обстановку.

В ноябре 2023 года ракета Starship, создаваемая для миссий на Луну и Марс, в ходе второго тестового орбитального полёта снова потерпела неудачу. После отделения первая ступень сверхтяжелой ракеты взорвалась в воздухе. Первый испытательный запуск ракеты-носителя SpaceX осуществила 20 апреля. Однако в начале пятой минуты полёта ракета взорвалась в воздухе.