Москва, 6 февраля, 2024, 16:00 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала привлечение Еврокомиссией (ЕК) Украины к разработке оборонно-промышленной стратегии Европейского союза. Своим мнением она поделилась 6 февраля в Telegram-канале.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

«Дарю Урсуле [фон дер Ляйен, главе ЕК] девиз: «Делай с Украиной. Делай как Украина. Делай лучше Украины», — сыронизировала дипломат.

Захарова добавила, что если верить словам министров немецкого экономического блока, то Германии это уже удалось.

Как сообщало ИА Регнум, ранее фон дер Ляйен в ходе пленарного заседания ЕК заявила, что ЕС хочет включить ВСУ и военную промышленность Украины в собственные оборонные возможности. Глава ЕК также назвала Украину будущим членом объединения, которому стоит стать ближе к ЕС в оборонной сфере.

Глава минфина ФРГ, лидер либеральной Свободной демократической партии (СвДП) Кристиан Линднер 5 февраля заявил, что Германия беднеет и теряет конкурентоспособность из-за отсутствия экономического роста. Министр уточнил, что на фоне отчёта Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) о росте экономики ФРГ в 2024 году только 0,3% он считает немыслимым, чтобы немецкое правительство не сделало никаких выводов из этого анализа.