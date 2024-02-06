Москва, 6 февраля, 2024, 15:41 — ИА Регнум. Приём заявок на премию «За безопасное цифровое детство» стартовал 6 февраля, сообщили на сайте Альянса по защите детей в цифровой среде.

Альянс по защите детей в цифровой среде

Премия нацелена на поддержку инициатив и проектов по обеспечению защиты детей в цифровой среде, создание позитивного контента и повышение уровня цифровой грамотности.

В 2024 году премия присуждается в трёх основных номинациях: «Уроки безопасности в Сети», «Взрослые и дети в интернете», «Лучший юношеский проект» и в специальной номинации «Цифровая безопасность семьи». Первая номинация рассчитана на учителей, вторая — на родителей, которые уделяют особое внимание воспитанию у детей навыков ответственного поведения в интернете, третья — на детей в возрасте от 14 до 18 лет, которые сами придумали безопасные способы взаимодействия с интернетом. В 2024 году Альянс создал специальную номинацию для всей семьи.

Первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко отметил социальную значимость премии. Он заявил, что одна из важных задач сегодня — повышение защищенности детей и родителей в интернете. Премия Альянса по защите детей в цифровой среде даёт возможность каждому россиянину из любого региона проявить себя, свои таланты, инициативы, добавил первый замруководителя Администрации президента. Кириенко также особо отметил, что впервые в рамках премии появилась специальная номинация «Цифровая безопасность семьи», которая поможет семьям поделиться опытом и проявить творческий подход к решению проблем, с которыми они сталкиваются в современном цифровом мире.

Для участия в премии необходимо заполнить онлайн-форму на сайте Альянса по защите детей в цифровой среде. Приём заявок продлится до 5 марта 2024 года включительно.

Победители получат ценные призы от организаторов, а также уникальную возможность пройти ознакомительную практику в компаниях-основателях Альянса. Торжественная церемония награждения лауреатов состоится 5 апреля 2024 года в Москве в рамках IV Молодежного цифрового форума.

Премию «За безопасное цифровое детство» учредил Альянс по защите детей в цифровой среде в 2023 году. Более 1,2 тыс. человек из всех регионов России подали заявки на участие в 2023 году. Награждение лауреатов состоялось 12 мая 2023 года в рамках III Молодежного форума по управлению интернетом. Награды получили наиболее креативные и новаторские проекты родителей, педагогов и детей, направленные на формирование цифровых навыков и создание безопасной цифровой среды.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2023 года правительство утвердило новую Концепцию информационной безопасности детей, целью которой станет защита детей от информационных рисков и угроз. Документ предполагает формирование и внедрение уроков информационной безопасности в образовательный процесс, а также обучение школьников безопасному поведению в интернете.

В 2022 году в российских школах запустили пилотный проект по защите детей и подростков от угроз в цифровой среде. В рамках пилотного проекта проводились обучающие лекции в образовательном центре «Сириус». С сентября 2022 года курс по цифровой безопасности с использованием платформы «Цифровое доверие» проводился в общеобразовательных школах во время уроков «Окружающий мир» для учеников 1-4 классов и классного часа для старшеклассников.