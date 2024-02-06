Тверь, 6 февраля, 2024, 15:23 — ИА Регнум. Правительство Тверской области рассмотрело итоги реализации Стратегии духовно-нравственного воспитания детей в 2023 году и задачи на 2024 год.

Пресс-служба правительства Тверской области Правительство Тверской области рассмотрело итоги реализации Стратегии духовно-нравственного воспитания детей

«Сегодня важно уделить особое внимание воспитательному процессу в школах, — заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя. — Президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул, что воспитание — это ключевое звено всей образовательной системы, поскольку без этой составляющей образование становится лишь набором знаний. Принципиально важно, чтобы данная работа обеспечивала связь между поколениями».

Стратегия духовно-нравственного воспитания детей в Тверской области была принята в 2018 году. Она объединяет более 200 мероприятий. Один из основных блоков — воспитание в духе традиционных семейных ценностей и укрепление института семьи. С 1 февраля в 54 школах и пяти колледжах региона началась апробация курса «Нравственные основы семейной жизни». С нового учебного года планируется ввести его во всех школах и колледжах региона. В течение 2024 года в регионе будут проходить семейный форум «Родные-любимые», региональный подростковый слет, фестивали и спортивные состязания с участием детей, родителей и другие события.

Еще один блок посвящен воспитанию уважения к защитникам Отечества, ценностного отношения к Родине, а также сохранению исторической памяти, национального культурного кода. Это встречи с участниками специальной военной операции, проведение учебных сборов, курсов по начальной военной подготовке, развитие юнармейского движения в регионе, формирование кадетских классов, вовлечение детей в восстановление памятных мест, связанных с Великой Отечественной войной. В этом году с 27 до 95 планируется увеличить количество школьных музеев, посвященных истории родного края, событиям и героям Великой Отечественной войны. В патриотическом воспитании будут использованы возможности российского движения детей и молодёжи «Движение первых». Продолжится реализация программы развития социальной активности учащихся начальных классов «Орлята России» — предполагается, что в этом году их число увеличится до 52 тысяч детей.

В стратегию включены мероприятия, направленные на воспитание православной культуры. Дети смогут поучаствовать в проектах «Добрый мир. Православная культура для малышей», «Добротолюбие» и других событиях.

Культурная составляющая стратегии включает продолжение регионального проекта «Нас пригласили во дворец», проведение киноуроков в школах и другие мероприятия. Свои творческие способности ребята смогут реализовать через медиацентры, а также через проект «Школьные театры», которым в 2024 году планируется охватить более 11 тысяч человек. В апреле в Верхневолжье пройдёт региональный фестиваль школьных театров, посвящённый 225-летию со дня рождения А. С. Пушкина. Школьники также будут задействованы в мероприятиях, посвященных празднованию 950-летия первого летописного упоминания города Торопца.

Особый акцент в стратегии сделан на раннюю профориентацию подрастающего поколения. Предусмотрено продолжение практики летних лагерей труда и отдыха, которыми в 2023 году было охвачено свыше четырез тысяч подростков. Ключевым мероприятием станет фестиваль «Билет в будущее», объединивший в прошлом году более 12 тысяч молодых людей Верхневолжья.

Совместную работу по реализации стратегии ведут органы власти, учреждения образования и культуры, общественность и Тверская митрополия.

«Наше сотрудничество регулярно, и оно приносит добрые плоды. Так, мы видим рост по выбору ребятами основ православной культуры в школе, — подчеркнул митрополит Тверской и Кашинский Амвросий. — Также предлагаю в экскурсионные, образовательные программы включить посещение наших храмов, монастырей, которые являются живыми носителями истории».

«У нас уже есть хороший опыт школьных экскурсий по музеям. Необходимо включить в программы наши знаковые святыни», — поддержал инициативу Игорь Руденя.