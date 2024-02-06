Лос-Анджелес, США, 6 февраля, 2024, 15:48 — ИА Регнум. Гражданина России Сергея Очигаву, прилетевшего в ноябре в Лос-Анджелес на борту Scandinavian Airlines из Копенгагена без документов, приговорили к штрафу и лишению свободы. Об этом сообщило издание Los Angeles Times.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мужчина, который прилетел на самолете из Дании в Лос-Анджелес без билета, визы и паспорта, был приговорен во вторник к 93 суткам и обязан заплатить 2174 доллара — стоимость билета в один конец из Копенгагена в Лос-Анджелес», — отметили авторы материала, ссылаясь на чиновников.

Теперь Очигаву ждёт депортация, до наступления которой мужчина будет находиться под стражей в центре иммиграционной службы.

Как сообщало ИА Регнум, 4 ноября Сергея Очигаву задержали на пункте паспортного контроля лос-анджелесского аэропорта. Тогда пограничники не нашли его в списках пассажиров ни одного из прибывших международных рейсов.

По версии следствия, мужчина без паспорта, визы и авиабилета прилетел из Копенгагена в Лос-Анджелес. Как это ему удалось, он не смог объяснить озадаченным властям США.

Обнаружить паспорт Очигавы так и не удалось. Однако в личных вещах арестованного нашли российское и израильское удостоверения личности. В системе СВР записей о нём также не было. По словам представителей службы пограничного контроля, такая ситуация возникла впервые.

46-летнему россиянину предъявили обвинения в безбилетном проезде.