Благовещенск, 6 февраля, 2024, 15:05 — ИА Регнум. В Амурской области скончался актёр сериалов «Глухарь» и «Счастливы вместе» Александр Симонец. Об этом 6 февраля сообщили в пресс-службе Амурского областного театра драмы.

Кадр из видео Александр Симонец

Артисту был 61 год. Симонец умер в родном городе Благовещенске.

Причиной смерти стала сердечная недостаточность. Точные дата и время прощания с артистом пока неизвестны.

«С прискорбием сообщаем, что сегодня, 6 февраля, скоропостижно скончался артист Амурского областного театра драмы Александр Симонец. Уход столь талантливого артиста — это невосполнимая утрата для культуры Амурской области», ― сообщили в театре.

Симонец родился в 1962 году в Благовещенске. Учился в Москве, окончил два училища: цирковое и театральное им. Щукина. После, с 1990 по 2013 год, артист служил в московском Театре сатиры. На большом экране Симонец впервые появился в 1986 году.

Стал популярен благодаря ролям в сериалах «Дружная семейка», «Глухарь», «Моя прекрасная няня», «Счастливы вместе», «Возвращение Мухтара», «Кодекс чести», «Путейцы».

В 2016 году Симонец вернулся в Благовещенск, где продолжил играть в Амурском областном драматическом театре.