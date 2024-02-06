Киев, 6 февраля, 2024, 15:02 — ИА Регнум. Верховная рада Украины продлила военное положение в стране до 13 мая. Об этом 6 февраля сообщил парламентарий Ярослав Железняк.

Nina Liashonok/Global Look Press

«Парламент утвердил указ о продолжении действия военного положения. За — 335», — написал он под фото из Рады в Telegram-канале.

Выступивших против или воздержавшихся не оказалось, не принимали участие в голосовании 20 депутатов.

Как сообщало ИА Регнум, всеобщую мобилизацию на Украине объявили в феврале 2022 года. Мужчинам призывного возраста запретили покидать страну, а повестки стали вручать в местах скопления людей, вылавливать их в общественном транспорте и на улицах. В том числе призывают людей, непригодных по состоянию здоровья.

В ноябре 2023 года Рада также продлила введённое ранее военное положение и всеобщую мобилизацию на 90 суток, до 14 февраля 2024 года. В декабре глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что генштаб попросил его мобилизовать дополнительно 450–500 тыс. человек, после этого правительство Украины внесло соответствующий законопроект в Раду. 5 февраля 2024 года Зеленский внёс законопроекты о продлении в стране военного положения и мобилизации.