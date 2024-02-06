Мадрид, 6 февраля, 2024, 15:00 — ИА Регнум. Бывший вратарь ФК «Реал Мадрид» и сборной Испании по футболуМигель Анхель умер на 77-м году жизни. Об этом сообщила 6 февраля пресс-служба мадридского клуба.

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«Мигель Анхель практически всю свою жизнь был связан с «Реалом». Помимо 18 сезонов в качестве игрока, он был делегатом команды, тренером вратарей и директором тренировочной базы», — говорится в сообщении на сайте команды.

Клуб выразил соболезнования родным и близким Анхеля. Причины смерти не уточняются.

Спортивную карьеру Анхель начал как гандбольный вратарь, а в футбол пришёл значительно позже, когда его заметили скауты «Реал Мадрида» в товарищеском матче «Оренса» на «Сантьяго Бернабеу». В 1967 году он подписал контракт, но его сразу сдали в аренду «Кастельону». Анхель всё же сыграл в финале кубка Испании 1974 года в составе «Реала», который тогда разгромил «Барселону» со счётом 4:0. Вскоре Анхель прочно занял место первого вратаря клуба на ближайшие десять лет.

Вратарь выступал за «Реал Мадрид» с 1968 по 1986 год и шесть раз в составе команды становился чемпионом Испании, пять раз — обладателем кубка страны. В 1986 году вышел в отставку в возрасте 38 лет. Единственным крупным титулом, который не поддался Анхелю, стал Кубок европейских чемпионов УЕФА. Испанец занимает третье место по числу матчей за «Реал Мадрид» в качестве вратаря (324), уступая только Икеру Касильясу (725) и Пако Буйо (439).