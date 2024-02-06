Брюссель, 6 февраля, 2024, 15:14 — ИА Регнум. Европейский союз намерен включить украинские армию и военную промышленность в свои оборонные возможности. Об этом 6 февраля заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в ходе пленарного заседания ЕК, которое транслировали в аккаунте комиссии в YouTube.

The Presidential Office of Ukrai/Global Look Press

«Мы привлекли Украину к подготовке нашей собственной оборонно-промышленной стратегии», — сказала она, отметив, что это стало первым шагом, способствующим интеграции Украины в некоторые оборонные программы ЕС.

Фон дер Ляйен также назвала Украину будущим членом ЕС и добавила, что стране необходимо стать ближе для объединения в оборонной сфере.

Как сообщало ИА Регнум, 1 февраля глава ЕК пообещала Киеву новые танки, вертолёты, средства противовоздушной обороны и миллион снарядов. По её словам, Украина получит всё это не к марту, а к концу года. Фон дер Ляйен заявила, что ЕС уже увеличил выпуск военной продукции на 40%.

При этом представитель ЕК Кристиан Виганд 30 января заявил об отсутствии у ЕК механизма передачи Киеву доходов от замороженных активов России. Он также приветствовал достигнутое странами ЕС соглашение о переводе доходов от реинвестирования замороженных российских активов на отдельный счёт и последующего зачисления их в бюджет организации.