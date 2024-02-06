Лондон, 6 февраля, 2024, 14:47 — ИА Регнум. Новое нападение на судно у берегов Йемена произошло 6 февраля, сообщило Управление морских торговых операций (UKMTO) при военно-морских силах Великобритании.

Osamah Abdulrahman/Global Look Press

Инцидент произошёл в 50 морских милях (92 км) к югу от йеменского порта Аден. Власти проводят расследование. Судам рекомендовали соблюдать осторожность и сообщать в управление о любой подозрительной активности.

Других подробностей произошедшего пока нет.

Ранее, 6 февраля, представители шиитского движения «Ансар Аллах» атаковали торговое судно в 105 км к западу от йеменского порта Ходейда. Со слов капитана, снаряд запустили с левой стороны от корабля. Никто из членов экипажа не пострадал.

Хуситы 1 февраля атаковали в Красном море британское коммерческое судно, следовавшее в Израиль. Военный представитель йеменского движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что удар по кораблю нанесли противокорабельными ракетами.