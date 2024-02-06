Анкара, 6 февраля, 2024, 15:24 — ИА Регнум. Власти Турции ожидают визита президента России Владимира Путина в Анкару в ближайшее время. Об этом 6 февраля заявил министр иностранных дел республики Хакан Фидан на совместной пресс-конференции со своим коллегой с Мальты Яном Боргом в Стамбуле.

kremlin.ru/Global Look Press Президент РФ Владимир Путин

«Господин Путин совершит визит в Турцию в ближайшее время», — сказал он.

Фидан отметил, что Россия и Турция сотрудничают во многих сферах, включая энергетику, а также Москве и Анкаре нужно провести консультации по многим вопросам, в том числе по ситуации в Сирии, на Кавказе и Ближнем Востоке.

«Мы придаем большое значение продолжению диалога с РФ как на уровне президентов, так и на нашем уровне», — пояснил глава МИД Турции.

Во время визита президента России в Анкару стороны обсудят, как отношения двух стран, так и ряд проблем в регионе, включая кризис на Украине, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 6 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что Путин обсудит с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом вопросы расчётов между двумя странами, выход на конкретные договорённости об учреждении российско-турецкого банка и дорожную карту по созданию газового хаба. Он подчеркнул, что Турция — это важный торгово-экономический партнёр России.

Представитель Кремля 2 февраля заявил, что дату визита президента России в Турцию объявят своевременно. Песков не уточнил, идёт ли речь о 12 февраля, информация об этом дне для визита Путина в Анкару ранее появилась в турецких СМИ. При этом он отметил, что президенты России и Турции обсудят тему Украины.