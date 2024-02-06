Москва, 6 февраля, 2024, 14:38 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым, сообщила 6 февраля пресс-служба Кремля.

Александр Казаков/POOL/ТАСС Президент РФ Владимир Путин и председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев

«Верховный суд под вашим руководством очень много делает для решения открытости, доступности для наших граждан органов судебной системы. Знаю, что развивается и электронная форма работы с гражданами», — отметил глава государства.

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Путин отметил, что в течение года россияне подали в суды около 9 млн документов в электронном виде. Он попросил рассказать, как развивается эта система.

Лебедев доложил, что система развивается успешно, в том числе в работе используют центры оказания услуг по принципу «одного окна». За год в этом формате рассмотрели 400 тыс. дел, также применяют видео-конференц-связь, с помощью которой в год рассматривают до 600 тыс. дел, добавил председатель Верховного суда. Он назвал это хорошим подспорьем.

«Кроме того, хорошо работает государственная автоматизированная система — ГАС «Правосудие», — сообщил Лебедев.

Он подчеркнул, что за год к системе обращались 11 млрд раз. Президент положительно оценил результаты ГАС.

Как сообщало ИА Регнум, Путин в августе 2023 года наградил Лебедева орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Президент отметил его заслуги в развитии судебной системы России и в укреплении законности в стране.