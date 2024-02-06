Москва, 6 февраля, 2024, 14:41 — ИА Регнум. В Москве умер 27-летний российский актер театра и кино Кирилл Турутин. Об этом сообщили в пресс-службе Электротеатра «Станиславский», где последнее время служил артист.

Кадр из видео Кирилл Турутин

В некрологе его смерть назвали скоропостижной. Причины случившегося неизвестны.

«Мы надеялись увидеть новые роли Кирилла, тонкого, трепетного артиста с прекрасной природой и большим дарованием, и работать дальше вместе», — уточнили в сообщении.

В 2020 году Турутин окончил актёрский курс Российского государственного института сценических искусств, а затем Мастерскую индивидуальной режиссуры.

В 2021 году он дебютировал на телеэкранах. Актёр снимался в сериале «Вертинский», детективной мелодраме «Детдомовка», «Отто», «Седьмая симфония».

В театре он участвовал в концертах и играл в спектаклях «Пиноккио. Лес», «Пиноккио. Театр» и «Служанки».