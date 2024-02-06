Астана, 6 февраля, 2024, 15:16 — ИА Регнум. Бывшего руководителя администрации президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Олжаса Бектенова назначили на должность премьер-министра республики. Об этом 6 февраля заявили в пресс-службе казахстанского лидера.

gov. kz Олжас Бектенов

«Назначить Бектенова Олжаса Абаевича премьер-министром Республики Казахстан, освободив от ранее занимаемой должности», — говорится в указе.

За Бектенова проголосовало большинство депутатов нижней палаты казахстанского парламента.

Премьер Бектенов

Новый премьер-министр родился родился в Алматы в 1980 году, окончил Казахскую государственную юридическую академию и начал работать главным специалистом отдела в Управлении юстиции Алматы в 2002 году. Затем занимал должности эксперта и главного эксперта юридического отдела канцелярии премьер-министра и различные должности в администрации президента и иных госструктурах республики. Бектенов был замакима Акмолинской области и зампредседателя Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции. В феврале 2022 года стал председателем агентства.

Перемены в правительстве

Вместе с тем в новом правительстве также назначили новых главу Министерства внутренних дел, заместителя премьер-министра — руководителя аппарата правительства и руководителя администрации. Ими стали Ержан Саденов, Галымжан Койшыбаев и Айбек Дадебаев соответственно.

Ещё два министра получили переназначения на прежние должности — пост вице-премьера и главы Министерства иностранных дел сохранил Мурат Нуртлеу. Руслан Жаксылыков остался в должности главы Министерства обороны.

Отставка прежнего правительства

Прошлый состав правительства ушёл в отставку 5 февраля.

«В соответствии со статьёй 70 конституции Казахстана постановляю: принять отставку правительства республики, временно возложить исполнение обязанностей премьер-министра на Скляра Романа Васильевича», — процитировали в службе президентское постановление.

На тот момент министры продолжали работу до утверждения нового состава правительства. Причина отставки не уточнялась.