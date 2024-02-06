Казань, 6 февраля, 2024, 14:32 — ИА Регнум. Заслуженный работник культуры Татарстана Радиф Яваев умер в возрасте 71 года, сообщил источник ИА Регнум.

Кадр из видео Радиф Яваев

Тело руководителя татарского танцевального коллектива «Ильдан» без признаков насильственной смерти нашли 6 февраля возле железнодорожного переезда. На месте работают криминалисты.

Яваев пропал 3 февраля в Москве. Его поисками занимались волонтёры.

Радиф Мухамедшаевич Яваев родился в 1952 году. На протяжении 22 лет он работал артистом, а далее солистом балета Государственного заслуженного ансамбля танца Таджикистана «Лола». Затем директором этого же ансамбля. В 1994 году переехал в город Каменку в Пензенской области, где создал ансамбль русского народного танца «Радуница».

В 2006 году в Москве в Татарском культурном центре создал ансамбль татарского танца «Ильдан». Ансамбль получил звание «Народный коллектив». В его репертуаре более 25 номеров, большинство из которых поставил Яваев.

Он также был главным режиссером Московского общегородского праздника «Сабантуй» в 2010, 2011 и 2013 годах, режиссёром юбилейного концерта в честь 90-летия генерала М. Гареева, а также организатором и режиссёром фестиваля культуры «Хоровод Дружбы» в 2012 и 2013 годах.

Яваева удостоили медали «За доблестный труд» (Россия), а также медали «Джалалетжина» За сохранение национальной культуры (Польша).