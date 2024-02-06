Москва, 6 февраля, 2024, 14:25 — ИА Регнум. Российские войска за прошедшие сутки уничтожили склад авиационных средств поражения Вооружённых сил Украины в зоне проведения спецоперации. Об этом 6 февраля на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России уничтожен склад авиационных средств поражения ВСУ», ― доложил военный.

Кроме того, российские войска нанесли удары по живой силе и военной технике украинской армии в 112 районах.

Как сообщало ИА Регнум, 5 февраля российские военные уничтожили склад авиационных боеприпасов ВСУ в зоне проведения спецоперации. На каком направлении это было, в Минобороны не уточнили.

Днём ранее, 4 февраля, ВС России уничтожили склад боеприпасов 47-й механизированной бригады украинской армии в районе Покровска в ДНР. Также на донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили две атаки формирований 112-й бригады теробороны и 24-й механизированной бригады ВСУ.

Ещё один склад горючего ВСУ российские силы ликвидировали в Днепропетровской области.