Москва, 6 февраля, 2024, 14:15 — ИА Регнум. Вооружённые силы России улучшили положение по переднему краю на краснолиманском направлении, на котором украинская армия за сутки потеряла до 240 бойцов. Об этом 6 февраля рассказал на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости

«На краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» грамотными действиями улучшили положение по переднему краю и отразили две атаки штурмовых групп 60-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Ямполовка Донецкой Народной Республики», — заявил он.

Конашенков уточнил, что также российские военные нанесли удары по личному составу и технике ВСУ у Торского в ДНР и Серебрянки.

В результате ВСУ за сутки потеряли до 240 бойцов, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также САУ «Акация», добавил военный.

Как сообщало ИА Регнум, 5 февраля Конашенков рассказал, что ВСУ потеряли до 260 военных и пять автомобилей на краснолиманском направлении. Он уточнил, что группировка российских войск «Центр» также улучшила положение по переднему краю и отбила две попытки атак украинской армии.

Официальный представитель Минобороны 4 февраля также заявил об улучшении ВС России положения по переднему краю на краснолиманском направлении. Военный уточнил, что также российские соединения нанесли удары по скоплениям личного состава ВСУ у Торского в ДНР и Серебрянского лесничества.