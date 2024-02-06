Москва, 6 февраля, 2024, 14:12 — ИА Регнум. Украинская армия за сутки потеряла более 125 бойцов на запорожском и херсонском направлениях в зоне проведения специальной военной операции. Об этом заявил на брифинге 6 февраля официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«На запорожском направлении в районах Работино, Нестерянки и Пятихатки в Запорожской области противник потерял более 95 военнослужащих, две бронемашины и два пикапа», — сообщил военный.

В ходе боестолкновений российские подразделения уничтожили гаубицу Д-20 и артиллерийскую установку «Гвоздика» ВСУ.

На херсонском направлении российские бойцы ликвидировали до 30 военнослужащих ВСУ и два автомобиля.

«Уничтожен склад авиационных средств поражения ВСУ, поражены живая сила и военная техника противника в 112 районах», — заявили в Минобороны.

Помимо этого бойцы ВС России уничтожили 30 украинских беспилотников в районах населённых пунктов Харьковской и Херсонской областей, ЛНР и ДНР

Как сообщало ИА Регнум, днём ранее пленный боец ВСУ Фёдор Дыбиц рассказал, что за две недели командир батальона практически полностью потерял вверенное ему соединение. По словам мужчины, у украинских военных не было возможности спрятаться от российских дронов-камикадзе и его сослуживцы отмораживали руки и ноги, получали ранения, попадали на мины. У них не было шансов на выживание, резюмировал боец.