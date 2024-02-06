Москва, 6 февраля, 2024, 14:12 — ИА Регнум. Российские военные за минувшие сутки отразили шесть атак Вооружённых сил Украины на купянском направлении в зоне спецоперации, сообщил 6 февраля официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

MOD Russia/Global Look Press

«Подразделения Западной группировки войск отразили шесть атак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 30-й, 44-й механизированных бригад ВСУ и 18-й бригады нацгвардии Украины», — заявил генерал-лейтенант.

По данным ведомства, российские военные отразили атаки украинской армии в районах населённых пунктов Синьковка в Харьковской области и Терны в ДНР. Суточные потери ВСУ на этом направлении составили до 35 военных, а также два автомобиля.

Как сообщало ИА Регнум, 6 февраля военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские подразделения ослабили украинскую группировку на купянском направлении. Он отметил, что российские военные наносят точечные удары по украинским военным объектам, расположенным на относительном удалении от линии боевого соприкосновения.

В Минобороны 6 февраля также сообщили, что на купянском направлении российский истребитель Су-34 нанёс удар «умными» авиабомбами по пункту управления ВСУ, уничтожив его. В ведомстве уточнили, что использовали фугасные авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции.