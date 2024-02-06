Москва, 6 февраля, 2024, 14:51 — ИА Регнум. Новые категории поощрений ожидают участников программы «Миллион призов». Об этом сообщили на сайте Московской торгово-промышленной палаты (МТПП).

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В акции смогут принять участие москвичи, которые отдадут свои голоса на выборах президента России в режиме онлайн. В этом году МТПП решила утвердить три категории поощрений: для тех, кто впервые проголосует онлайн, а также для людей в возрасте до 25 и от 60 лет.

По мнению президента МТПП Владимира Платонова, голосовать в онлайн формате стало для Москвы стало привычным делом. Такой способ голосования завоевал прочное доверие у избирателей.

«Одна из социальных задач «Миллиона призов» — это повышение гражданской активности москвичей, ведь мы подаем пример всей стране. Это особенно важно в таком ответственном мероприятии, как выборы президента России», — подчеркнул Платонов.

Те, кто проголосует онлайн впервые, гарантированно получат по одной тысячи призовых баллов.

Избиратели в возрасте до 25 лет включительно, которые проголосуют дистанционно на президентских выборах, гарантированно получат приз в виде скидки в размере 500 баллов на подписки онлайн-сервисов одного из партнеров акции.

Люди старшего возраста, проголосовавшие онлайн получат приз в виде 1 000 призовых баллов, которые можно обменять на покупки в аптеках от партнеров программы «Миллион призов»

«Они всегда дисциплинированно относятся к такому общественно важному мероприятию, как выборы, подавая тем самым пример для молодого поколения», — подчеркнул депутат Государственной Думы Евгений Нифантьев.

Как сообщало ИА Регнум, выборы президента России в 2024 году пройдут 17 марта. Голосовать можно будет в течение трёх дней — с 15 по 17 марта. Досрочное голосование пройдёт с 25 февраля по 14 марта.

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах президента России в марте 2024 года пройдёт в 29 регионах страны. По словам главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, в онлайн-голосовании смогут принять участие 38 млн избирателей.