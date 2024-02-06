Старобельск, ЛНР, 6 февраля, 2024, 14:20 — ИА Регнум. В результате обстрела автозаправочной станции в Старобельском округе ЛНР со стороны украинской армии загорелись две цистерны. Об этом 6 февраля рассказал сотрудник оперативных служб республики.

Global Look Press/Staff Sgt. Oscar Gollaz/Keystone Press Agency

По его словам, которые привел ТАСС, ВСУ обстреляли заправку на территории города Старобельска.

Однако позднее глава Старобельского муниципального округа Владимир Чернев написал, что украинская армия обстреляла населённый пункт Бутово. Он уточнил, что возникший пожар оперативно локализовали и что никто при этом не пострадал. ВСУ вели огонь из американских РСЗО HIMARS, добавил глава округа.

Кроме того, повреждения получила пекарня.

Как сообщало ИА Регнум, украинские войска 3 февраля подвергли обстрелу пекарню в Лисичанске из американских РСЗО HIMARS, в которую на тот момент пришли за хлебом мирные жители. При обстреле погибли 28 человек, включая ребёнка и беременную женщину, и ещё десять человек пострадали. Глава ЛНР Леонид Пасечник объявил 4 февраля днём траура по погибшим в результате атаки ВСУ.

Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский 5 февраля сообщил, что российская сторона запросила на 6 февраля срочное заседание Совета Безопасности организации после удара ВСУ по Лисичанску.

Ранее в этот же день генсек ООН Антониу Гутерриш осудил обстрел Лисичанска со стороны украинской армии.

Постпреда России при ОБСЕ Александра Лукашевича 5 февраля возмутило отсутствие реакции организации на обстрел ВСУ Лисичанска.