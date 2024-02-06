Москва, 6 февраля, 2024, 13:56 — ИА Регнум. Рэп-исполнитель ST (Александр Степанов), а также гитарист рок-группы «Звери» Герман Осипов провели полевые концерты для спецназовцев в Луганской Народной Республике. Об этом 6 февраля сообщили в Росгвардии.

Росгвардия

Артисты исполнили известные композиции рэпера под необычный аккомпанемент гитары и балалайки. Также необычным было и то, что, в отличие от обычного концерта, зрителей и выступающих не разделяла сцена.

«Музыканты сидели с нами рядом, мы общались, шутили и пели песни. Это очень помогает эмоционально разгрузиться», ― рассказал один из военнослужащих отряда спецназначения Росгвардии.

Бойцы поблагодарили музыкантов за поддержку после их выступления.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре прошлого года музыканты «Хора Турецкого» выступили в госпитале в Подмосковье перед бойцами, которые проходили лечение и реабилитацию после ранения в зоне специальной военной операции. Они провели творческую встречу в рамках акции «Лучшим воинам Мира», исполнили для бойцов и медиков «Катюшу», «Тёмную ночь» и другие известные военные песни, а также раздали слушателям автографы.

В августе заслуженный артист России, певец и рок-музыкант Александр Маршал провёл в зоне СВО концерт для раненых бойцов Воздушно-десантных войск (ВДВ), а также для других военнослужащих. Маршал признался, что уже не раз бывал с концертами в Донбассе. Артист подчеркнул, что для него является честью выступать перед участниками спецоперации.

Народный артист России, певец, композитор Олег Газманов в беседе с ИА Регнум назвал большой честью факт того, что российские бойцы слушают его песни на фронте и деморализуют тем самым противника. Так артист отреагировал на появившееся в Сети видео, снятое одним из военных Вооружённых сил Украины. В ролике он жалуется, что российские бойцы по утрам громко включают песню Газманова «Вперёд, Россия!» и будят тем самым украинских военнослужащих.