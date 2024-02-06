Москва, 6 февраля, 2024, 13:35 — ИА Регнум. В Москве мошенники обманули 84-летнюю вдову советского актёра Юрия Грамматикати. Женщину убедили подписать договор с юридической фирмой и отдать 4,7 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Иван Шилов ИА REGNUM

30 января в полицию обратилась 84-летняя Нина Грамматикати, она рассказала, что в ноябре 2023 года с ней связались представители некой юридической фирмы, офис которой располагается в 1-м Басманном переулке в центре столицы. Неизвестные убедили Нину Васильевну заключить с ними договор на оказание юридических услуг. Пенсионерка пошла на поводу у незнакомцев и согласилась. Но спустя два месяца поняла, что стала жертвой мошенников.

«Под предлогом оказания юридической помощи убедили 84-летнюю жительницу Москвы заключить договоры, по которым заявительница осуществила оплату наличным способом. Сумма ущерба составила 4 720 300 рублей», — рассказал собеседник агентства.

31 января по заявлению Нины Грамматикати было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» совершенное организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Правоохранительным органам известно и о других случаях мошенничества со стороны указанной юридической фирмы.

В один день с пенсионеркой поступило заявление о мошенничестве от жителя Коломны. По словам 36-летнего пострадавшего, его также убедили заключить договор об оказании услуг, в результате чего мужчина потерял 150 000 рублей. По данному факту тоже возбуждено уголовное дело. В настоящий момент ведётся следствие.

Супруг Нины Васильевны Юрий Викторович Грамматикати родился 26 февраля 1929 года. Мама мальчика была актрисой на Ленфильме. И подростком Юра снялся в экранизации романа «Таинственный остров» французского писателя Жюля Верна производства Одесской киностудии. В 1941 году картина вышла на экраны. Юра исполнил в ней роль 15-летнего сироты Герберта. После войны семья переехала в Москву, но к киносъёмкам парень больше не вернулся. Он поступил в инженерно-строительный институт и работал по специальности, затем поступил на работу в Минздрав РСФСР. В 1958 году он женился на Нине Васильевне. Юрий Викторович ушёл из жизни в 2011 году.

Ранее ИА Регнум сообщало, что москвичка лишилась всех накоплений, отдав мошенникам 27,5 млн рублей. Женщина две недели ездила по банкам в сопровождении «помощника», предоставленного преступниками.