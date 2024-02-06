Москва, 6 февраля, 2024, 13:11 — ИА Регнум. Пожар в реконструируемом историческом здании XVII века возле Красной площади в Москве потушили. Об этом днём 6 февраля сообщили в столичных экстренных службах.

Артем Геодакян/ТАСС

«Полностью ликвидировали пожар в здании по улице Никольской», — говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС.

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Как передавало ИА Регнум, о возгорании стало известно ранее в тот же день. Очаг находился на втором этаже, площадь пожара достигла 150 кв. м. Постепенно огонь охватил три этажа здания.

В столичной прокуратуре уточнили, что данные о пострадавших не поступали, расследование причин возгорания взяли на контроль.