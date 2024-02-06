Москва, 6 февраля, 2024, 13:05 — ИА Регнум. Спрос на товары для умного дома в розничной сети МегаФона и Yota в 2023 году вырос на 90%. Наиболее заметно выросла популярность умных колонок, чьи продажи увеличились более чем в два раза. Кроме того, растет интерес к бытовой технике, которой можно управлять голосом или со смартфона.

МегаФон Продажи товаров для умного дома выросли на 90% за год

Самым популярным устройством для умного дома стали смарт-розетки и датчики температуры и влажности. Их продажи за год выросли на 52% и 88% соответственно в натуральном выражении.

Центры управления умным домом тоже набирают популярность: спрос на них вырос на 35% за год. В свою очередь, интерес к приборам умного освещения, лампам и светильникам, повысился на 14%.

Одна из наиболее динамично растущих групп товаров — умные колонки, чьи продажи в 2023 году выросли в 2,3 раза. Вслед за ними — умная бытовая техника, управлять которой можно голосом через колонку или в приложении на смартфоне. Например, число покупок смарт-чайников увеличилось на 34% год к году.

«Мы видим, что в России неуклонно растет интерес к умному дому, неотъемлемой частью которого стала и умная колонка. Согласно опросам, она уже входит в число самых желанных подарков на праздник наряду с новым смартфоном и смарт-часами. В 2023 году спрос на умные колонки подстегнуло как расширение их ассортимента, так и различные промо-активности производителей», — отмечает директор по продажам МегаФона Давид Борзилов.

Активнее всего товары для умного дома в 2023 году приобретали жители Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Нижегородской области, Красноярского края и Новосибирской области. В столичном регионе спрос на такие товары увеличился в полтора раза.