Тбилиси, 6 февраля, 2024, 13:30 — ИА Регнум. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала угрозой стратегической перспективе Чёрного моря планы открыть пункт постоянного базирования Военно-морского флота России в Очамчире в Абхазии. Об этом она заявила в ходе выступая в парламенте с ежегодным докладом. Выступление транслировали на сайте законодательного органа.

EPA/ТАСС Президент Грузии Саломе Зурабишвили

«Планы России по превращению порта Очамчиры в военную базу служит переносу конфронтации на Черное море, в наши территориальные воды и тем самым — созданию угрозы стратегической перспективе Черного моря», — заявила президент.

Нынешний отчет Зурабишвили в парламенте стал последним на посту главы государства.

Её полномочия истекают осенью 2024 года. Несмотря на высказывания в антироссийском ключе, которые звучали от Зурабишвили, Тбилиси отказался присоединяться к санкциям против Москвы и одобрил возобновление прямого авиасообщения между двумя странами.

Как сообщало ИА Регнум, 5 октября о строительстве строительстве в Очамчирской бухте пункта постоянного базирования российских военных кораблей заявлял президент Абхазии Аслан Бжания.

В интервью «Известиям» он рассказывал, что такой шаг будет способствовать повышению обороноспособности России и Абхазии. Он отметил, что многое сделали в сфере военного сотрудничества двух стран. Бжания уточнял, что Россия оказывает Абхазии поддержку и повышает квалификацию специалистов республики в специальных заведениях.