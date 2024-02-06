Москва, 6 февраля, 2024, 13:00 — ИА Регнум. Проблемы расчётов между Россией и Турцией, выход на конкретные договоренности об учреждении российско-турецкого банка и дорожная карта создания газового хаба будут на повестке встречи президента России Владимира Путина с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом журналистам 6 февраля сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

President Of Russia/Global Look Press Президент России Владимир Путин с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом

«Эти вопросы будут в повестке дня», — заявил он.

Песков также добавил, что Турция является важным торгово-экономическим партнёром России. В этой связи на встрече лидеров России и Турции обсудят торгово-экономические отношения во всех измерениях.

Как сообщало ИА Регнум, 4 февраля министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что в ходе переговоров президентов России и Турции предполагается обсудить торгово-экономические отношения. В частности, на повестке встречи двух лидеров газовый вопрос, сотрудничество в энергетике, включая АЭС «Аккую», ситуация в Сирии и секторе Газа, а также «зерновой коридор».

Песков 2 февраля заявил, что дату визита Путина в Турцию объявят своевременно. При этом в Турции сообщили, что российского лидера ожидают 12 февраля. Газета Türkiye со ссылкой на источники также сообщала, что президент России может приехать в Анкару 12 февраля.

Представитель Кремля 2 февраля заявил, что тема Украины будет обсуждаться на встрече президентов России и Турции.

В ноябре 2023 года вице-премьер России Александр Новак заявил, что торговый оборот между двумя странами увеличился более чем в два раза по итогам 2022 года.