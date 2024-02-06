Москва, 6 февраля, 2024, 12:58 — ИА Регнум. Россия пока сохраняет свою работу в Арктическом совете. Об этом 6 февраля журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM

Официальный представитель Кремля добавил, что участие в организации соответствует интересам страны.

«Если Россия перестанет считать организацию перспективной и целесообразной для членства, то могут приниматься особые решения», ― отметил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Николай Корчунов 6 февраля заявил, что российская сторона не исключает выхода из Арктического совета в случае, если его деятельность не будет соответствовать интересам страны.

Он подчеркнул, что Россия исходит из того, что у страны в наличии должны быть все опции для внешнеполитического манёвра, включая и выход из Арктического совета.

Дипломат отметил, что сейчас совет работает «на самых малых оборотах», а председательствующая в нём Норвегия пытается возобновить его полноформатную работу, однако это не встретило поддержки у других членов организации.

В апреле 2023 года состоялась передача полномочий по координации научной работы в рамках Арктического совета от России к Норвегии. В связи с изменившейся геополитической ситуацией совместные исследования, которые были важной частью деятельности Арктического совета, прекратили.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 27 июня 2023 года заявил, что надеется на возвращение к сотрудничеству с Россией в Арктическом регионе. При этом он отметил, что сейчас считает это невозможным из-за конфликта на Украине.

Газета Financial Times 5 июня 2023 года написала, что деятельность Арктического совета без участия России потеряет смысл, так как 40% Арктики являются российской территорией.