Москва, 6 февраля, 2024, 12:58 — ИА Регнум. В Кремле не принимали решений о введении полного запрета на использование VPN-сервисов, заявил 6 февраля журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Rafael Henrique/Global Look Press

«Я могу только сказать, что сейчас никаких решений на этот счет нет. Вот из этого нужно исходить», — отметил он.

Как сообщало ИА Регнум, накануне Роскомнадзор напомнил, что с 1 марта начнёт действовать запрет на популяризацию VPN-сервисов. Ведомство будет ограничивать доступ к таким материалам.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн назвал эту меру очередным шагом в вопросе защиты персональных данных. Он подчеркнул, что пока не планируется полностью запретить такой инструмент как VPN, но предупредил, что использование этого сервиса чревато передачей личных данных третьим лицам.