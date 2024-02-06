Москва, 6 февраля, 2024, 12:55 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 6 февраля не стал комментировать появившиеся накануне вечером сообщения о визите журналиста из США Такера Карлсона в администрацию главы государства Владимира Путина.

Иван Шилов ИА REGNUM Такер Карлсон

«Я никак не комментирую передвижения американского журналиста», — ответил представитель Кремля на вопрос журналиста на брифинге.

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Сообщения о визите Карлсона в администрацию Путина появились в СМИ вечером 5 февраля. По информации источника, около 18:10 с охраняемой территории выехал чёрный фургон, госномера которого совпадали с номерами автомобиля, в салоне которого якобы находился журналист. Официальных комментариев по этой теме ни от Кремля, ни от Карлсона не поступало.

О том, что Карлсон находится в России, стало известно после его посещения Большого театра, фото откуда появились в Сети. Цель его визита в Россию оставалась неизвестной, пока он не рассказал, что приехал посмотреть на Россию и её внутреннее устройство и поговорить с россиянами.

Говоря об интервью с Путиным, Карлсон ограничился неопределённым «Посмотрим», в Кремле заявляли, что пока нечего сообщить об этом. Как отметил Песков, в случае принятия соответствующих решений о них станет известно. Агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщало, что в Кремле обсуждают возможность интервью.

Карлсон позднее в тот же день посетил выставку-форум «Россия» на ВДНХ, а Союз журналистов России выразил готовность принять американского журналиста в свои ряды, если он будет платить членские взносы и соблюдать этику российской журналистики.

После сообщений о вечернем визите журналиста в администрацию днём 6 февраля появились кадры, на которых авто, предположительно, с его съёмочным оборудованием въехало на территорию администрации президента. На кадрах в находящийся на гостиничной парковке автомобиль помощники Карлсона погрузили технику, а затем машина въехала на территорию администрации. Самого журналиста в ролике не видно.