Пожар в здании XVII века рядом с Красной площадью охватил три этажа
Москва, 6 февраля, 2024, 12:49 — ИА Регнум. Пожар в четырехэтажном здании XVII века рядом с Красной площадью в Москве охватил три этажа. Об этом сообщили оперативные службы.
Артем Геодакян/ТАСС
В пресс-службе прокуратуры Москвы уточнили, что данные о пострадавших не поступали. Тверская межрайонная прокуратура взяла на контроль расследование причин возгорания.
По информации МЧС России, огонь охватил 150 квадратных метров. Спасатели локализовали пожар.
Как сообщало ИА Регнум, 6 февраля загорелось здание на Никольской улице рядом с Красной площадью. Возгорание началось со второго этажа.