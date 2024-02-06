Москва, 6 февраля, 2024, 12:49 — ИА Регнум. Пожар в четырехэтажном здании XVII века рядом с Красной площадью в Москве охватил три этажа. Об этом сообщили оперативные службы.

Артем Геодакян/ТАСС

В пресс-службе прокуратуры Москвы уточнили, что данные о пострадавших не поступали. Тверская межрайонная прокуратура взяла на контроль расследование причин возгорания.

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По информации МЧС России, огонь охватил 150 квадратных метров. Спасатели локализовали пожар.

Как сообщало ИА Регнум, 6 февраля загорелось здание на Никольской улице рядом с Красной площадью. Возгорание началось со второго этажа.