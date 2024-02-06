Старобельск, ЛНР, 6 февраля, 2024, 12:48 — ИА Регнум. В результате обстрела села Бутово в Старобельском районе ЛНР со стороны украинской армии загорелась автозаправочная станция. Об этом 6 февраля сообщил глава Старобельского муниципального округа Владимир Чернев в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Сегодня ВСУ обстреляли населённый пункт Бутово Старобельского округа <…> Вследствие обстрела загорелась автозаправочная станция», — написал он.

По словам Чернева, ВСУ обстреляли Бутово из американских реактивных систем залпового огня HIMARS, вспыхнувший при обстреле пожар удалось оперативно локализовать.

Также из-за обстрела получило повреждения здание хлебопекарни около заправки, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 6 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал об атаке беспилотника ВСУ по городу Губкин. По его словам, в результате падения украинского дрона никто не пострадал и получили повреждения не менее четырёх частных жилых домов.

Гладков 5 февраля сообщил об обстреле хутора Мухин в Шебекинском городском округе Белгородской области со стороны украинских войск. Глава региона уточнил, что в результате этого загорелся частный дом и нет пострадавших.

Украинские войска 3 февраля обстреляли пекарню в Лисичанске из американских РСЗО HIMARS. В результате погибли 28 человек, включая ребёнка и беременную женщину. Ещё десять человек получили ранения.

Генсек ООН Антониу Гутерриш 5 февраля осудил удар ВСУ по Лисичанску. Он подчеркнул, что атаки на гражданских лиц или гражданскую инфраструктуру запрещены международным гуманитарным правом.

Официальный представитель МИД Мария Захарова 3 февраля назвала удар украинской армии по Лисичанску «благодарностью» киевских экстремистов за поддержку стран Евросоюза.