Москва, 6 февраля, 2024, 12:42 — ИА Регнум. Компания «Роснано» объявила о намерении инициировать процедуру банкротства своей портфельной компании ООО «Пластик Лоджик», созданной для производства гибких планшетов Plastic Logic. Заявление об этом 5 февраля опубликовали на портале «Федресурс».

Sergey Petrov/Global Look Press

«РОСНАНО» сообщает о намерении обратиться в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Пластик Лоджик», — говорится в сообщении.

Отмечается, что заявление о планах начать эту процедуру опубликовали в соответствии законом о банкротстве. По нему о намерении запустить этот процесс необходимо объявить не менее чем за 15 календарных дней до подачи заявления в суд.

Как сообщало ИА Регнум, планшеты Plastic Logic общественности представил в сентябре 2011 года Анатолий Чубайс, будучи в то время главой «Роснано». Гаджет разработали в качестве замены учебников для школьников. В нём нет игр и можно закачивать учебные материалы. Устройство разработали совместно с Великобританией.

«Роснано» в октябре 2023 года предупредило, что находится на грани банкротства. На тот период чистый долг компании составлял 95,6 млрд рублей. Акционеров призвали принять меры по улучшению финансового состояния предприятия, чтобы не допустить его банкротства.