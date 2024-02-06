Москва, 6 февраля, 2024, 12:29 — ИА Регнум. Площадь пожара в четырехэтажном здании в Москве рядом с Красной площадью составила 150 квадратных метра, сообщили 6 февраля в МЧС РФ.

Кадр из видео

«Огнём охвачено 150 квадратных метров», — сообщили в МЧС.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3865315" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В Москве произошло возгорание в четырехэтажном здании на реконструкции

Как сообщало ИА Регнум, 6 февраля в здании на улице Никольской рядом с Красной площадью вспыхнул пожар. МЧС сообщило, что сведений о пострадавших не было.

Пожар вспыхнул на втором этаже здания. Здание находится на реконструкции. МЧС опубликовало видео с места ЧП.