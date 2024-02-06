Москва, 6 февраля, 2024, 12:23 — ИА Регнум. Потерявшие дома при обстрелах со стороны ВСУ жители приграничных российских регионов бесплатно получат от государства земли. Правительство подписало соответствующее постановление 6 февраля.

Таисия Лисковец/РИА Новости

Согласно установленным ранее нормам, бесплатный участок предоставляли лишь льготным категориям граждан в соответствии с перечнями региональных властей и только единоразово. Теперь пострадавшие смогут получить землю без учёта этого принципа. Нововведение позволит узаконить бесплатное предоставление новых земель, если ранее граждане уже пользовались этим правом.

Схожую поддержку получили работающие на приграничных территориях предприниматели — они могут арендовать новые земельные участки взамен утраченных без участия в торгах.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований 16 января поблагодарил жителей приграничных регионов за мужество и сплочённость. Глава государства заверил, что им окажут всю необходимую помощь. Как отметил Путин, муниципальные служащие в приграничных регионах, продолжающие оказывать помощь старикам, женщинам и детям, в том числе под обстрелами, ведут себя героически, проявляя тем самым лучшие черты национального характера.

Тогда же президент заявил, что контрнаступление ВСУ полностью и абсолютно провалилось, а варварские удары по мирным гражданам России руководители киевского режима наносят, чтобы отвлечь внимание жителей Украины и своих западных спонсоров от этого факта.