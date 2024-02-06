Астана, 6 февраля, 2024, 12:17 — ИА Регнум. Новым премьер-министром Казахстана назначили бывшего главу администрации президента Олжаса Бектенова. Соответствующий указ 6 февраля подписал глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Кадр из видео Олжас Бектенов

«Назначить Бектенова Олжаса Абаевича премьер-министром Республики Казахстан, освободив от ранее занимаемой должности», ― говорится в документе.

Ранее парламент Казахстана одобрил его кандидатуру, предложенную казахстанским лидером, на пост премьер-министра. За кандидатуру Бектенова проголосовали 69 депутатов, воздержались семь. После пленарного заседания президент подписал указ.

Как сообщало ИА Регнум, 5 февраля правительство Казахстана ушло в отставку, которую принял глава республики. Оно продолжит работать до утверждения нового состава кабинета министров.

Правящая в Казахстане партия «Аманат» 6 февраля выдвинула на пост премьер-министра главу администрации президента Касым-Жомарта Токаева Олжаса Бектенова. Согласно действующему законодательству, президент республики обсудил предложенную правящей партией кандидатуру на должность главы правительства с руководителями фракций партий в парламенте.

На пленарном заседании мажилиса Токаев заявил о необходимости придать новый импульс деятельности правительства. По его словам, по этой причине он принял заявление об отставке Алихана Смаилова. Глава государства добавил, что правительство под его руководством обеспечило стабильность во всех сферах.