Москва, 6 февраля, 2024, 12:22 — ИА Регнум. Автомашина, в которую, возможно, загрузили съёмочное оборудование американского журналиста Такера Карлсона, 6 февраля въехала на территорию администрации президента России.

Billy Bennight/Global Look Press Такер Карлсон

На представленных «Известиями» кадрах запечатлено, как в находящийся на гостиничной парковке автомобиль помощники Карлсона погрузили технику, а затем машина въехала на территорию администрации главы государства. При этом самого журналиста в ролике не видно.

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Как сообщало ИА Регнум, ранее вечером 5 февраля стало известно, что машина, на которой мог передвигаться по Москве Карлсон, покинула территорию администрации президента.

Ранее в этот же день агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что в Кремле обсуждают возможность интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков днём 5 февраля заявил, что администрации президента пока нечего сообщить о его возможных интервью иностранным СМИ. Представитель Кремля также пообещал своевременно проинформировать, если такая возможность появится.

Позднее в этот же день глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв заявил о готовности принять Карлсона в организацию. Он уточнил, для этого журналисту из США необходимо быть готовым регулярно платить членские взносы, а также соблюдать этику российского журналиста.