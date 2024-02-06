Астана, 6 февраля, 2024, 11:59 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил на пост премьер-министра кандидатуру руководителя администрации президента Олжаса Бектенова.

Кадр из видео Олжаса Бектенов

«Предлагаю кандидатуру Олжаса Бектенова», — заявил Токаев на заседании нижней палаты парламента.

После этого депутаты приступили к обсуждению. Позднее состоится процедура голосования.

Олжас Бектенов родился 13 декабря 1980 года в Алма-Ате. Окончил Казахскую государственную юридическую академию. В 2005–2006 годах был главным экспертом юридического отдела канцелярии премьер-министра Казахстана. С 2006 по 2017 год занимал различные должности в администрации президента, комитете регистрационной службы и оказания правовой помощи министерства юстиции, департаменте Нацбюро по противодействию коррупции по Астане.

В 2018–2019 годы Бектенов занимал пост зампредседателя агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции, а затем был первым зампредседателя агентства по противодействию коррупции. С февраля 2022 года стал председателем агентства по противодействию коррупции. В апреле 2023 года его назначили руководителем администрации президента.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 5 февраля, правительство Казахстана ушло в отставку, которую принял глава республики. Действующий на момент отставки состав кабинета министров продолжит работу до утверждения нового правительства. Позднее правящая в Казахстане партия «Аманат» выдвинула на пост премьера главу администрации президента Олжаса Бектенова.