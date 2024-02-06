В здании рядом с Красной площадью вспыхнул пожар
Пожар вспыхнул в реконструируемом здании рядом с Красной площадью
Москва, 6 февраля, 2024, 12:02 — ИА Регнум. В Москве загорелось здание недалеко от Красной площади. Пожар вспыхнул на Никольской улице в доме, который находится на реконструкции, сообщил 6 февраля Telegram-канал «ЧП/Москва».
Кадр из видео
Очаг возгорания находится на втором этаже здания.
Данных о пострадавших нет, сообщили в МЧС России, отметив, что в здании работают пожарно-спасательные подразделения.
Как сообщало ИА Регнум, утром 6 февраля на юге Москвы пожар вспыхнул в доме 18 на улице Автозаводской, где расположенТЦ «Ривьера». У здания загорелась обшивка, затем огонь охватил фасад на трёх нижних этажах.
В Москве 2 февраля вспыхнул пожар на территории храма Святителя Николая в районе Якиманка. Загорелось подсобное помещение, построенное из дерева.