Москва, 6 февраля, 2024, 11:40 — ИА Регнум. На Московском малом кольце произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. Об этом 6 февраля сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Иван Шилов ИА Регнум

«На Московском малом кольце (в районе Посёлка дорожно-ремонтного пункта — 3) произошло столкновение нескольких грузовых и легковых автомобилей», ― говорится в сообщении ведомства.

Из-за аварии движение на этом участке затруднено. Водителям посоветовали выбирать пути объезда.

В столичной прокуратуре уточнили, что столкнулись шесть машин.

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«В результате столкновения шести транспортных средств пострадали пять человек, в том числе двое несовершеннолетних детей», ― говорится в сообщении надзорного ведомства в Telegram-канале.

На месте работают оперативные службы. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств дорожной аварии.

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Автобус и легковушка столкнулись на востоке Москвы 1 февраля. Авария произошла в районе дома 69 на Измайловском шоссе, возле остановки «Партизанская». Госпитализация понадобилась водителю автобуса.