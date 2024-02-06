Саранск, 6 февраля, 2024, 11:39 — ИА Регнум. Аэропорт Саранска открыли на приём и выпуск самолётов после того, как 5 февраля самолёт Superjet авиакомпании «Россия» с российскими фигуристами на борту выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы, сообщили 6 февраля в Росавиации.

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«В 09:20 мск аэропорт Саранска открыт на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

В Росавиации добавили, что выкатившийся за пределы взлётно-посадочной полосы воздушное судно отбуксировали на стоянку.

ЧП в аэропорту Саранска классифицировали как серьёзный авиационный инцидент. Его расследованием занимается комиссия Приволжского межрегионального территориального управления ФАВТ.

Как сообщало ИА Регнум, самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Россия» с 87 пассажирами и шестью членами экипажа на борту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Саранска. Инцидент произошёл 5 февраля.

На борту находились заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова, а также чемпион мира и Европы в парном катании Алексей Тихонов, тренеры Игорь Лютиков, Светлана Соколовская, комментатор Александр Гришин. Они летели на первенство России среди юниоров по фигурному катанию. Позднее Тарасова сообщила журналистам, что пассажирам рейса пришлось ожидать высадки более получаса.

В авиакомпании «Россия» рассказали, что инцидент произошёл из-за несоответствия фактического состояния полосы. Центральное управление на транспорте Следственного комитета сообщило, что по данному факту проводится проверка.