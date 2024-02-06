Москва, 6 февраля, 2024, 11:39 — ИА Регнум. Электробусы парка «Салтыковка» за первый месяц работы совершили более 825 тысяч поездок. Об этом сообщил руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.

Пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Электробусы «Салтыковки» совершили более 825 тысяч поездок

Благодаря новому парку жителям востока Москвы стало удобнее добираться до 15 станций метро, МЦК, D3 и D4. Парк «Салтыковка» обслуживает четыре маршрута, которые связывают 11 районов Москвы, а также подмосковный Реутов. До конца марта «Дом для электробусов «Салтыковка» введет в работу еще восемь маршрутов.

Максим Ликсутов подчеркнул, что город продолжает строительство необходимой транспортной инфраструктуры. «Это позволяет нам не только выпускать на линию инновационную российскую технику, но и создавать для жителей столицы рабочие места рядом с домом», — отметил он. Так, за счет парка электробусов на востоке Москвы появилось 500 новых рабочих мест.