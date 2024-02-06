Москва, 6 февраля, 2024, 11:40 — ИА Регнум. В Москве в возрасте 89 лет умер академик РАН, один из главных фармакологов России Владимир Кукес, сообщил 6 февраля источник ИА Регнум.

sechenov.ru Владимир Кукес

Тело обнаружили в его квартире в Таганском районе рано утром 5 февраля без признаков насильственной смерти.

Кукес — доктор медицинских наук, профессор, лауреат Государственной премии СССР, академик РАМН с 1999 года, заслуженный деятель науки России с 1995 года, академик РАН с 2014 года, заведующий кафедрой клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней Первого МГМУ имени И. М. Сеченова, директор Центра клинической фармакологии НЦ ЭСМП Министерства здравоохранения РФ.

Владимир Кукес — один из основоположников клинической фармакологии в России. Под руководством учёного в СССР появились учебные программы и методические разработки по преподаванию клинической фармакологии в медицинских вузах. Он — соавтор учебника «Внутренние болезни» (1981 г.), под его редакцией также вышли учебники «Клиническая фармакология», «Клиническая фармакология и фармакотерапия», «Практикум по клинической фармакологии» (2011, 2013).

Под руководством Кукеса выполнено 25 докторских и более 113 кандидатских диссертаций.

В 2020 году вышла статья Кукеса «Окислительный стресс и воспаление в патогенезе COVID-19», в которой он и его соавторы рассматривают развитие тяжёлого острого респираторного синдрома (ТОРС), связанного с коронавирусом.