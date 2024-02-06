Лондон, 6 февраля, 2024, 11:18 — ИА Регнум. Представители шиитского движения «Ансар Аллах» в 105 км к западу от йеменского порта Ходейда атаковали торговое судно. Об этом 6 февраля сообщило Управление морских торговых операций (UKMTO) при военно-морских силах Великобритании.

Indian Navy/Global Look Press

Капитан судна заявил, что с левой стороны от корабля запустили снаряд. Он причинил незначительные повреждения остеклению. Никто из членов экипажа ранений не получил.

«Корабль и экипаж продолжают следовать ранее обозначенному курсу», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 1 февраля хуситы в Красном море атаковали британское коммерческое судно, следовавшее в Израиль. Это подтвердил военный представитель йеменского движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа. По его словам, удар по кораблю военно-морские силы Йемена нанесли противокорабельными ракетами.

Вечером 31 января бригадный генерал Сариа заявлял об атаке хуситов на контейнеровоз Koi под флагом Либерии в Красном море. Баллистические ракеты по судну выпустили западнее йеменского портового города Ходейда. Экипаж и судно не пострадали.

В этот же день йеменские хуситы заявили об обстреле американского эсминца USS Gravely в Красном море. Военный представитель движения Яхья Сариа подчеркнул, что все военные корабли США и Британии, участвовавшие в агрессии против Йемена, определены в качестве целей вооружённых сил.